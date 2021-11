Tenda Nova MW5G: 320 mq di copertura Wi-Fi ad un prezzo strepitoso

Tra le numerose offerte del Black Friday, è possibile trovare anche delle interessanti proposte per espandere la copertura della rete Wi-Fi. Stiamo parlando naturalmente dei sistemi mesh, e in questo caso specifico del Tenda Nova MW5G, che raggiunge il suo minimo storico a soli 74 euro su Amazon con uno sconto del 38%.

Kit Wi-Fi mesh Tenda Nova MW5G: caratteristiche tecniche

Il design, come da tradizione Nova, è decisamente minimale e compatto consentendo di posizionare i dispositivi praticamente ovunque. Il kit include 3 device: un router primario e due satelliti. Naturalmente, però, nulla vieta di acquistare ulteriori satelliti successivamente ed espandere ulteriormente la rete. La configurazione è estremamente semplice grazie all’applicazione dedicata. Attraverso soli 3 passaggi guidati ti basteranno pochi minuti per avere la rete pronta all’utilizzo. Dall’applicazione, inoltre, potrai gestire tutte le impostazioni e monitorare in tempo reale lo stato della rete. Naturalmente non mancano i sistemi di sicurezza incluso il parental control per la protezione dei più piccoli. Da qui potrai decidere gli orari di accesso alla rete, i siti disponibili per ogni dispositivo e selezionare una fascia oraria in cui potranno navigare.

Per quanto concerne le velocità, l’MW5G rappresenta la versione aggiornata del noto kit MW3. In questo caso le velocità in Wi-Fi rimangono da 1200Mbps grazie ad una configurazione a doppia banda. Migliorate, invece, le porte RJ45 che diventano Gigabit LAN offrendo la piena compatibilità con le reti in Fibra anche attraverso la connessione via cavo. Anche il chip che gestisce l’hardware è stato aggiornato con un modello più avanzato che garantisce una migliore stabilità generale della rete e velocità costanti. La copertura raggiunge i 350m2 risultando perfetto sia per appartamenti di dimensioni medio-grandi sia per i locali commerciali. Una soluzione perfetta per offrire un servizio in più ai propri clienti, con un investimento decisamente contenuto.

Grazie ad uno sconto di ben 46 euro, il kit Tenda Nova MW5G può essere acquistato su Amazon a soli 74 euro.