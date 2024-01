Le tendenze dell'intelligenza artificiale nel 2024

L’intelligenza artificiale nel 2023 ha rappresentato una rivoluzione per diversi settori, vantando oltre 10.000 servizi distinti. Un cambiamento significativo che ha permesso l’introduzione di piattaforme e servizi basati sull’intelligenza artificiale anche nei luoghi professionali, utili per accelerare e migliorare le prestazioni sia online che offline. La rapida ascesa dell’intelligenza artificiale continuerà anche nel 2024, portando modifiche e cambiamenti basati sull’intelligenza artificiale per un futuro più intelligente e veloce. Nel 2024, si prevedono diverse tendenze nell’ambito dell’intelligenza artificiale, preannunciando un futuro promettente.

Il futuro dell’AI

Le innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale nel 2023 sono state numerose e hanno aperto le porte a piattaforme e strumenti innovativi, pratici e utili. Come ogni innovazione, l’intelligenza artificiale guarda al futuro con la possibilità di cambiamento e, soprattutto, di miglioramento. Se oggi esistono piattaforme che rendono possibili azioni precedentemente inimmaginabili, il futuro promette ulteriori miglioramenti in termini di funzionalità e praticità, rendendo l’intelligenza artificiale ancora più inarrestabile.

La trasformazione di un input in qualcosa di reale si basa sugli algoritmi che permettono ai servizi di operare più rapidamente che mai. Questi algoritmi migliorano significativamente la velocità di generazione delle immagini, ma l’eliminazione, in futuro, di questo limite di velocità porterà senza dubbio a un innovazioni ancora più incredibili.

L’accessibilità AI nel 2024

Il futuro dell’intelligenza artificiale mira ad aprire questa tecnologia a un pubblico sempre più ampio, aumentando la possibilità di generare ciò che si desidera in modo gratuito, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti a pagamento o di utilizzare applicazioni complesse. L’obiettivo principale del futuro dell’intelligenza artificiale è proprio quello di offrire, tramite piattaforme gratuite ma efficaci, la possibilità di una creazione sempre più aperta, anche in ambito fotografico e video.

D’altro canto, l’utente deve essere in grado di seguire le innovazioni dell’intelligenza artificiale per applicarle al proprio progetto e per navigare all’interno di piattaforme che, nel tempo, potrebbero presentare funzionalità più precise e complesse oltre a essere pratiche e veloci. Infatti, per essere utilizzata nel migliore dei modi, l’intelligenza artificiale richiede conoscenze e un approccio sempre più mirato a ciò che si intende creare.

Intelligenza artificiale personalizzata

Il 2024 all’insegna di un’intelligenza artificiale sempre più personalizzata. Sicuramente, l’intelligenza artificiale si trova attualmente a un punto che ha già sconvolto notevolmente la popolazione. La capacità di vedere una frase prendere vita in un’immagine o un video, o di analizzare un testo in pochi minuti per trovare informazioni specifiche, è sicuramente qualcosa che, prima della rapida diffusione dei numerosi strumenti AI, era solo nell’immaginazione.

L’obiettivo futuro è sicuramente quello di sensibilizzare l’interazione tra le due entità per comprendere al meglio i dati dell’utente e tutte le eventuali richieste, diventando un assistente intelligente altamente personalizzato. Nello specifico, si prevede un’interazione tra l’essere umano e l’intelligenza artificiale che comprenderà anche il coinvolgimento emotivo. Un aspetto che, al momento, non è così ben addestrato nei chatbot o in altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Il nuovo anno oltre ChatGPT

Proprio quando si parla di Chatbot e di intelligenza artificiale, la mente vola inevitabilmente a ciò che è stato il protagonista del 2023 in questo campo, ChatGPT. Lo strumento ha rappresentato una grande evoluzione nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo ha rappresentato un limite nella sua creazione, poiché non era open source. Tutto ciò, ha limitato la sua accessibilità e la possibilità di personalizzazione da parte degli utenti.

Tuttavia, il 2023 è stato un anno fondamentale per un altro motivo: la creazione di modelli linguistici open source (LLM). Di base, i modelli linguistici open source hanno aperto nuove possibilità per progetti educativi e imprenditoriali, permettendo a chiunque di accedere e utilizzare queste potenti tecnologie. La disponibilità di questi modelli linguistici open source ha segnato un passo importante verso la democratizzazione dell’intelligenza artificiale, aprendo a una nuova evoluzione nel 2024.

L’evoluzione AI dei social

Un settore che presenta delle sfide, ma che fa indubbiamente parte della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, è l’ascesa degli influencer virtuali sui social media. I così detti avatar digitali, non sempre accolti con entusiasmo, rappresentano un campo innovativo che merita di essere esplorato e sviluppato ulteriormente. L’obiettivo, in questo contesto, nel 2024 è la personalizzazione per creare avatar sempre più realistici, capaci di interagire in modo naturale con la telecamera e di comunicare efficacemente il messaggio desiderato. Infatti, da sempre, l’obiettivo principale dei social media è stato quello di introdurre elementi diversi e innovativi nelle loro piattaforme. Questo impegno ha anche aperto le porte all’integrazione dell’intelligenza artificiale, portando a un’evoluzione significativa nel modo in cui si comunica online.

Anche se per quanto riguarda il futuro degli avatar e dell’intelligenza artificiale, esistono dubbi e perplessità da parte degli utenti. Il cambiamento, infatti, non è sempre visto come positivo, soprattutto quando si tratta di sostituire o semplicemente offrire un’alternativa alla possibilità di seguire un influencer reale. Ma di certo gli avatar non sono importanti solo per i social media, infatti, possono essere fondamentali anche per fornire supporto tecnico, ad esempio in un corso online, in un video o in una presentazione. In questo modo, l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento prezioso per migliorare l’esperienza dell’utente in vari contesti.

Robot e AI

Nel 2023, il campo dell’intelligenza artificiale e della robotica ha visto progressi significativi. L’interazione tra intelligenza artificiale e robotica sta facilitando la nascita di robot programmabili intelligenti. Nonostante l’esistenza di diverse iniziative in questo settore, l’aumento delle capacità di calcolo e la padronanza degli algoritmi 3D ci porteranno alla creazione di nuovi robot programmabili nel 2024.

L’accessibilità alla robotica aprirà la strada a nuovi moduli o strumenti di intelligenza artificiale che, nel tempo, offriranno soluzioni innovative e miglioreranno l’efficienza e la precisione in vari settori. Sicuramente lo sviluppo, interessante per diversi settori, assume un’importanza particolare in quanto porterà innovazioni mai viste prima.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale

Il 2023 ha portato con sé un’ampia gamma di strumenti e piattaforme che facilitano la sperimentazione dell’intelligenza artificiale in vari settori. Anche se è importante notare che la fase di sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei relativi strumenti non rappresenta una conclusione, ma piuttosto un punto di partenza per ulteriori innovazioni. Infatti, il 2024 sarà focalizzato sul perfezionamento di questi strumenti, che includerà la gestione della complessità degli algoritmi e l’aggiornamento delle diverse funzionalità.

Inoltre, l’obiettivo del nuovo anno è quello di ampliare l’integrazione tra applicazioni, che sia su dispositivi mobili o su PC, e migliorare l’accessibilità a tutto ciò che riguarda le piattaforme di intelligenza artificiale. I miglioramenti permetteranno di gestire e sfruttare l’intelligenza artificiale al massimo delle sue capacità. In sintesi, dopo la rivoluzione e il successo dell’AI nel 2023, l’obiettivo per il 2024 è migliorare costantemente nel tempo, proprio come qualsiasi tecnologia in evoluzione.