Tennis, Djokovic: tecnologia e non giudici di linea

Novak Djokovic entra a gamba tesa sui giudici di linea, figura da sempre parte integrante del mondo del tennis che ora secondo il campione serbo dovrebbe essere definitivamente pensionata: al loro posto potrebbe essere implementata la tecnologia.

33 anni, attualmente impegnato agli Open di Francia, Nole chiede che il sistema Hawk-Eye già collaudato possa trovare più ampia diffusione anche alla luce delle sperimentazioni già condotte con successo.

Con tutto il mio rispetto per la tradizione e la cultura che abbiamo in questo sport, quando si tratta di persone presenti sul campo durante una partita, inclusi i giudici di linea, davvero non vedo ragioni perché in ogni singolo torneo al mondo, in questa era tecnologicamente avanzata, non possiamo fare come nei tornei di Cincinnati e New York.