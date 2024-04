Termoigrometro: tre pezzi a soli 5,99€ (sconto 50%)

Approfitta dello sconto del 50% su Amazon e acquista il pacco con tre unità del termoigrometro di ARCELI al prezzo stracciato di soli 5,99 euro. Una spesa davvero contenuta, per avere sempre sotto controllo l’ambiente domestico, utile per regolare al meglio l’umidificatore o il deumidificatore oppure l’impianto di riscaldamento o condizionamento. Li potrai mettere dove vorrai: in cucina, in camera da letto, in salotto, in garage, nella stanza dei bambini e così via.

L’offerta che fa bene alla tua casa: -50% sul termoigrometro di ARCELI

Il dispositivo effettua la misurazione della temperatura (da 10 a 60 °C) e quella del livello di umidità (dal 20 al 90%). I valori rilevati sono mostrati in modo chiaro sul display LCD, con numeri grandi così da facilitare la lettura da ogni punto della stanza. Può essere appeso con nastro biadesivo o magnete oppure appoggiato su una qualsiasi superficie. Le due dimensioni sono compatte (45x45x13 millimetri), il peso si attesta a 23 grammi. La batteria interna garantisce una lunga durata, così da poter funzionare senza alimentazione esterna. Per tutti gli altri dettagli invitiamo a leggere la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 5,99 euro, grazie allo sconto del 50% applicato in automatico, oggi puoi acquistare il pacco contenente tre unità del termoigrometro di ARCELI con un forte risparmio (il prezzo mediano è di 11,99 euro). Le oltre 200 recensioni positive pubblicate dai clienti dell’e-commerce che hanno già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono l’articolo con un voto medio superiore a 4/5 stelle.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, arriveranno a casa tua entro un paio di giorni al massimo. Amazon assicura poi la spedizione gratuita a coloro in possesso di un abbonamento Prime attivo.