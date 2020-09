Termometri a infrarossi: lo sconto è multiplo

L’adeguamento alle norme anti-Covid ed i pericoli che presenta la stagione fredda rendono i termometri infrarossi uno strumento fondamentale di cui dotarsi in azienda, nella scuola, all’ingresso degli eventi (benché la dimensione sia minima, avere più unità di misurazione e più postazioni di igienizzazione è comunque raccomandabile al fine di ridurre gli assembramenti e migliorare i flussi di ingresso) ed in tutte quelle circostanze in cui il monitoraggio delle persone possa garantire la salute di tutti.

Durante il lockdown l’approvvigionamento di questo tipo di strumenti era estremamente complesso ed i prezzi in molti casi salirono oltremodo. Ora è il momento di fare scorte, però: le disponibilità ci sono, i prezzi sono scesi, ma prima di eventuali (malaugurati) peggioramenti della situazione, conviene investire in anticipo per far proprio quel che serve a garanzia dei mesi che verranno.

Termometro infrarossi: l’offerta

Un termometro infrarossi oggi può costare pochi euro. In queste ore ad esempio un modello Entweg è disponibile su Amazon al costo di appena 6 euro, con uno sconto che arriva all’81% (ma spedizione prevista a fine ottobre).

Un modello in offerta su eBay in queste ore, invece, è disponibile per 17,90 euro: qualora l’incredibile offerta su Amazon vada a scadere, è questa l’opzione migliore del momento. L’acquisto multiplo è però raccomandabile in molte occasioni, in primis per moltiplicare le postazioni, inoltre poiché è utile averne qualche modello di backup per qualsiasi esigenza. A tal fine corre in soccorso lo sconto multiplo e incrementale che è possibile ottenere con l’acquisto di più unità di prodotto: il termometro in offerta, ad esempio, scende fino al prezzo di 15,22 euro qualora se ne acquistino più di tre con lo stesso ordine.

Il merchant gode di feedback del 99,9%, la spedizione è immediata e gratuita. Per la misurazione basta un click sul grilletto di attivazione posizionando il sensore a pochi centimetri di distanza dall’epidermide.