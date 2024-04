Termometro digitale Pic: a soli 2,98€ è regalato

Indispensabile, soprattutto in un momento come questo che sembra aver riportato il freddo dell’inverno su tutta l’Italia (a dispetto del calendario), il termometro digitale di Pic è in forte sconto su Amazon e oggi lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 2,98 euro.

Pic Vedo Family: il termometro a prezzo stracciato

È dotato di un segnale acustico che si attiva al termine della rilevazione, così da poter conoscere subito la temperatura corporea. La misurazione avviene appoggiandolo sotto l’ascella, richiedendo un tempo variabile da 60 a circa 180 secondi. C’è inoltre un allarme che avvisa quando si super la soglia dei 37,8 °C. Vale poi la pena citare la resistenza all’acqua, l’alimentazione che avviene con una batteria LR41 sostituibile con autonomia sufficiente per almeno 1.000 utilizzi e l’astuccio protettivo trasparente in dotazione. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Può essere comodamente trasportato in borsa o nello zaino, grazie alle sue dimensioni estremamente contenute (‎4,6x13x2,1 centimetri) e al peso che si attesta a 30 grammi. Come già scritto, l’offerta di oggi propone il termometro digitale Pic Vedo Family al prezzo finale di soli 2,98 euro, grazie allo sconto del 53% applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: per approfittarne è sufficiente metterlo nel carrello.

La vendita e la spedizione sono entrambe gestite direttamente da Amazon, senza intermediari. Infine, segnaliamo che i possessori di un abbonamento Prime possono contare anche sulla consegna gratuita entro domani se effettuano subito l’ordine. Per l’eventuale reso con rimborso completo si avranno a disposizione 30 giorni dalla ricezione. Sono già oltre 15.000 le recensioni positive pubblicate da chi l’ha già provato, con voto medio molto alto che sia ttesta a 4,3/5 stelle.