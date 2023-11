Termoventilatore De Longhi a soli 24,90 euro su Amazon (-29%)

Non esiste niente di meglio di fare una doccia in pieno inverno con il bagno scaldato dal proprio piccolo ma potente termoventilatore. Ora puoi avere questo modello di De Longhi a soli 24,90 euro grazie allo sconto di Amazon attivo sul listino.

Termoventilatore De Longhi: il piacere del tepore casalingo

Grazie alla ventola silenziosa, il termoventilatore De Longhi offre un riscaldamento efficace senza disturbare la tranquillità della tua casa. La forza riscaldante si diffonde rapidamente, regalandoti attimi di piacevole calore e relax.

Con una potenza regolabile da 1000 a 2000 watt, questo termoventilatore offre due livelli regolabili per soddisfare le tue esigenze di riscaldamento. Goditi il calore desiderato senza preoccuparti dei consumi, grazie alla sua efficienza energetica.

Dotato di due manopole intuitive, regola facilmente la temperatura desiderata con il termostato regolabile e la velocità di ventilazione. Con una copertura per ambienti fino a 60 m3, questo termoventilatore è perfetto per ogni stanza.

Con protezione IP21 contro il gocciolamento verticale dell’acqua, questo termoventilatore può essere utilizzato in sicurezza anche in ambienti come il bagno o la lavanderia. La sicurezza è ulteriormente garantita dal dispositivo termico di sicurezza e dalla protezione antigelo.

Con una pratica maniglia, il termoventilatore è estremamente maneggevole e facile da trasportare da una stanza all’altra. Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni ridotte (solo 22 cm di larghezza), questo dispositivo offre comfort senza compromessi.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon: rendi il tuo inverno più caldo e accogliente con il Termoventilatore De Longhi a soli 24,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.