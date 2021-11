Tesla cade per colpa di un tweet di Elon Musk

Una azienda quotata in borsa può perdere il 5% di valore per colpa di un semplice tweet? Può succedere quando il tweet arriva dal suo fondatore, quando il suo amministratore delegato è un influencer di grande impatto mediatico e quanto l'azienda è Tesla.

Nasce infatti tutto da questo tweet di Elon Musk, destinato inevitabilmente a far discutere circa il ruolo di Musk e la sua capacità di manipolare il valore dello stock azionario:

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021