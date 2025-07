Tesla Diner: il ristorante di Elon Musk, presto nella tua città

Dopo aver inaugurato il primo Tesla Diner a Los Angeles, l’ambizione di Elon Musk è quella di portare il concept di ristorante retrofuturistico in tutto il mondo. In un post su X, lo ha definito Un’oasi di buon cibo, buone vibrazioni e divertimento, il tutto mentre ci si ricarica! , con un riferimento alla possibilità di fare il pieno l’auto elettrica durante il pasto. Se l’iniziativa avrà successo, sarà replicata nelle principali città del mondo, nonché nei punti Supercharger lungo le tratte a lunga percorrenza .

Ristorante, stazione di ricarica e cinema: Tesla Diner

Lo stile è quello che richiama alla mente le architetture degli anni ’50, ma con un tocco avveniristico. Quasi un mix tra Arnold’s di Happy Days e uno dei chioschi visti in Blade Runner, con bianco e nero come colori dominanti per gli interni, per strizzare l’occhio ai corridoi di un’astronave. Si può mangiare 24/7 e, dalla terrazza al piano superiore, guardare lo skyline o un film sul maxischermo da 20 metri che fa il verso ai drive-in dell’epoca. Non manca nemmeno un negozio con merchandise esclusivo, dalla miniatura del Tesla Bot alle t-shirt.

Il ristorante di Los Angeles ha in dotazione 80 stazioni di ricarica Supercharger V4 compatibili con tutti i veicoli elettrici basati sullo standard NACS. È appena andato online anche un video ufficiale dedicato a Tesla Diner. Eccolo in streaming di seguito.

L’inaugurazione corona un vecchio sogno di Elon Musk, che già nel 2018 ha parlato del progetto. Tesla si è mossa poco dopo per ottenere i permessi necessari alla realizzazione nella città californiana. Ieri, per l’apertura, c’erano persone in fila ad attendere il loro turno.

Staremo a vedere se si tratta di un’elaborata operazione di marketing, messa in campo con il solo scopo di promuovere il marchio, o se nel futuro dell’azienda ci sarà davvero posto per l’attività di ristorazione.