Tesla Diner, apre il primo ristorante di Elon Musk retrofuturistico

Elon Musk ha svelato su X di aver cenato al Tesla Diner di Los Angeles, definendolo uno dei posti più fighi di LA . Il progetto sembrava impossibile quando venne annunciato per la prima volta nel lontano 2018. Ora, dopo anni di lavori, il ristorante retrofuturistico di Tesla è praticamente pronto.

Tesla Diner completato: Musk cena nel ristorante del futuro

Il Tesla Diner non è solo un ristorante, è un’esperienza totale che combina nostalgia americana e tecnologia all’avanguardia. Situato al 7001 West Santa Monica Boulevard, il locale presenta interni circolari tipici dei diner degli anni ’50, ma dallo stile futuristico, con tanto di luci al neon, sedute accoglienti e persino un robot Optimus esposto come attrazione.

Le foto trapelate mostrano un design che mantiene la promessa originale di Musk: camerieri sui pattini a rotelle, musica rock and roll degli anni ’50, e due schermi drive-in che proiettano clip dei migliori film della storia. Ma tutto questo è avvolto in un’estetica che sembra progettata per il 2050.

I just had dinner at the retro-futuristic @Tesla diner and Supercharger. Team did great work making it one of the coolest spots in LA! https://t.co/wRuyeh9x00 — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

Il Tesla diner è molto di più che un posto dove mangiare. È un hub di ricarica con 32 stazioni Supercharger. I proprietari delle auto Tesla possono ricaricare le loro auto mentre si godono un film all’aperto. Il ristorante può ospitare fino a 200 persone, con posti a sedere sia interni che esterni. Sarà aperto 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

Un’esperienza unica di ricarica e intrattenimento

Musk ce l’ha fatta davvero. Il Tesla Diner non è più solo un’idea folle su Twitter: è praticamente pronto ad aprire. L’idea è originale, è innegabile. Mentre la Tesla si ricarica, magari ci si può godere “Ritorno al Futuro” su uno schermo gigante, mangiare un burger in un ambiente che sembra uscito dagli anni ’50 ma con la tecnologia del 2025. Tutto ordinato dall’app, ovviamente.

Il bello è che non si deve nemmeno scendere dall’auto se non se ne ha voglia. Ma se si decide di farlo, ci si ritrova catapultati in questo posto surreale: retrò futurista, alimentato da pannelli solari, dove si può cenare guardando un film mentre l’auto si ricarica.

Anche se non c’è ancora una data ufficiale per l’apertura al pubblico, tutti i segnali indicano che manca poco. Il Diner è praticamente completato, i sistemi sono operativi, e persino il capo ha già cenato lì.