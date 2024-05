Tesla: gare ai videogiochi durante la ricarica nei Supercharger

L’aggiornamento 2024.20 di Tesla porta con sé una serie di novità interessanti, tra cui un miglioramento dei fari adattivi per le auto dotate di fari a matrice di Led. Questa nuova funzionalità permette ai fari di adattarsi alle curve della strada, offrendo una migliore illuminazione in curva. Questo si aggiunge a un precedente miglioramento che aveva introdotto gli abbaglianti adattivi, consentendo di mantenere gli abbaglianti accesi più a lungo disattivando alcuni LED nei fari.

Classifiche locali per Beach Buggy Racing 2 presso le stazioni di ricarica Tesla

Un’altra novità introdotta con l’aggiornamento 2024.20 è l’introduzione di classifiche locali per il gioco Beach Buggy Racing 2 presso le stazioni di ricarica Tesla. Ogni stazione avrà la propria classifica, permettendo ai piloti di sfidarsi in gare frenetiche mentre la loro auto si ricarica. I giocatori potranno gareggiare utilizzando un joystick, il touch screen o persino il volante del proprio veicolo, scegliendo tra il nuovissimo Cybertruck o il loro modello preferito.

Tesla introduce sistema di “strike” per frenare l’abuso dell’Autopilot e ottimizza la climatizzazione

L’aggiornamento introduce anche un sistema di gestione delle infrazioni migliorato per Autopilot. Se un conducente riceve cinque avvertenze (“strike”) per aver utilizzato in modo improprio il sistema, sarà sospeso dall’utilizzo. Tuttavia, per ogni periodo di 7 giorni senza nuove infrazioni, un avviso verrà rimosso dall’account del conducente. Questo sistema mira a promuovere un utilizzo responsabile e sicuro della funzione Autopilot.

Infine, l’aggiornamento apporta miglioramenti al sistema di climatizzazione automatica per le stagioni calde. Queste migliorie consentono di raffreddare più rapidamente l’abitacolo mantenendo un livello di rumorosità ridotto, garantendo un maggiore comfort per i passeggeri durante i mesi più caldi dell’anno.