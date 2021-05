È in arrivo un aggiornamento per la guida autonoma di Tesla

Arriva direttamente dal numero uno Elon Musk la promessa di un aggiornamento per il sistema di guida autonoma offerto a coloro che hanno scelto di acquistare una Tesla. Il debutto ufficiale è fissato entro le prossime due o tre settimane.

Musk promette un update per la guida autonoma delle Tesla

L’annuncio a una settimana circa di distanza da quello attraverso cui la società ha comunicato al Department of Motor Vehicles californiano che non metterà a disposizione una tecnologia 100% self-driving prima della fine del 2021. Meglio essere cauti e procedere con i piedi di piombo, anche per colui che ha fatto delle ambizioni una filosofia di vita volendo portare il genere umano su Marte.

Sempre da Musk è giunta la conferma che la funzionalità nota come Smart Summon, utile per far sì che l’auto esca automaticamente dal parcheggio raggiungendo il guidatore, arriverà in Europa entro l’anno. Per attivarla è sufficiente un tap sull’applicazione mobile, come visibile nel filmato qui sotto.

Nell’ultimo periodo i sistemi messi a punto da Tesla per affiancare o sostituire parzialmente chi si trova al volante sono finiti al centro di un acceso dibattito, anche in seguito al verificarsi di incidenti dalla dinamica poco chiara come quello costato la vita a due uomini in Texas. Il CEO non è sceso nei dettagli per spiegare in che modo la nuova tecnologia andrà a migliorare la versione precedente.

Di Elon Musk e di Tesla si parla sempre più anche in relazione al mondo delle criptovalute, sia per gli investimenti in Bitcoin sia per il sostegno mostrato via social a monete digitali alternative come Dogecoin.