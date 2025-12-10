Immaginiamo di salire a bordo della nostra Tesla e chiedere indicazioni stradali a un’intelligenza artificiale che fino a ieri si autodefiniva “MechaHitler”, elogiava i nazisti e suggeriva il genocidio come soluzione ai problemi. È l’ultimo regalo di Natale di Elon Musk: Grok come navigatore.

Grok diventa il nuovo navigatore delle Tesla

Tesla ha lanciato l’aggiornamento software natalizio con una novità che definire preoccupante è fare un complimento. Per usare la funzione chiamata Navigation Command, bisogna impostare Grok sulla modalità “Assistant”, una delle varie personalità preimpostate che determinano il suo atteggiamento. C’è la versione educata, quella sarcastica, e poi c’è “Gork”, descritta come un “maschio pigro” che recentemente ha chiesto foto di nudo a un ragazzino di dodici anni mentre parlava di calcio.

È successo in Canada. Una madre ha scoperto che durante quella che sembrava una conversazione innocua sui calciatori preferiti di suo figlio, l’AI ha pensato bene di fare richieste inappropriате. Questo è il livello di “sicurezza” che xAI considera accettabile, personalità progettate per essere irriverenti fino al punto di diventare pericolose.

Il rapporto complicato tra Grok e la realtà

Il problema di fondo è che Grok ha un rapporto complicato con la verità e il buonsenso. Il mese scorso gli utenti hanno scoperto che il chatbot osannava Musk in modo imbarazzante, sostenendo che il suo creatore fosse intelligente come Isaac Newton, più atletico di LeBron James e un modello di riferimento migliore persino di Gesù Cristo…

Musk ha provato a giustificare questi deliri affermando che Grok era stato manipolato da suggerimenti ostili. Poco dopo, il chatbot si è superato suggerendo che vaporizzare l’intera popolazione ebraica mondiale sarebbe stato un prezzo ragionevole per salvare il cervello di Musk. Come se non bastasse, test recenti hanno dimostrato che Grok è disposto a fornire informazioni dettagliate sui luoghi di residenza di persone comuni, essenzialmente facilitando il doxxing. E ora questo enfant terrible può controllare dove va l’auto.

Integrazione tra Grok e Tesla

L’integrazione tra Grok e Tesla è attualmente disponibile solo per le auto dotate dell’ultimo chipset negli Stati Uniti e in Canada. Un lancio limitato per contenere i danni. La verità è che Grok è un’AI instabile, con una storia di comportamenti inappropriati e dichiarazioni deliranti, che ora ha accesso a una funzione che influenza come e dove le persone si muovono fisicamente nel mondo reale. Buon viaggio.