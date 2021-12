Fa esplodere la Tesla per non cambiare la batteria

Quando Tuomas Katainen si è visto chiedere oltre 20.000 euro per sostituire la batteria della propria Tesla Model S ha deciso che era giunto il momento di separarsi dal proprio veicolo: meglio impacchettarla con 30 Kg di dinamite e farla esplodere. È quanto accaduto in Finlandia. Il risultato nel filmato in streaming qui sotto.

Tesla Model S e 30 Kg di dinamite: il video

Stando alla testimonianza di Katainen, l'auto elettrica (del 2013) ha funzionato senza alcun problema per i primi 1.500 Km, salvo poi iniziare a mostrare codici di errore provocati dall'impianto di alimentazione, risolvibili solo ed esclusivamente con il cambio dei moduli delegati allo stoccaggio dell'energia. La spesa preventivata è stata ritenuta eccessiva: meglio affidare il veicolo alle cure di Pommijätkät, team di esperti nel maneggiare esplosivi che ha confezionato il video, con tanto di montaggio degno di un cortometraggio d'azione e riprese in super-slow motion.

A bordo della Model S disintegrata anche Elon Mask (non è un refuso), un manichino con le fattezze del CEO Tesla per l'occasione scaraventato al suolo direttamente da un elicottero. La location scelta per l'evento è una cava in disuso nel piccolo comune di Jaalam, a sud del paese.

Con l'acquisto di un modello nuovo, l'automaker propone una garanzia dalla durata pari a otto anni per la sostituzione gratuita di batterie e motori, ma essendo questa particolare unità risalente al 2013 ed essendo terminato il periodo di copertura, l'intero costo dell'intervento sarebbe ricaduto sul portafogli del proprietario.