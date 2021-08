Tesla Model X vs Fiat Panda Cross nel fango

Una sfida del tutto insolita, che Carscoop ha curiosamente testimoniato per mostrare pregi e difetti di due soluzioni distanti, alternative, differenti ed in nessun modo in competizione. Una sfida che non deve dunque premiare o bocciare una delle due soluzioni, ma perfetta per mettere in risalto le qualità e i problemi di due soluzioni tanto differenti. Eccole, dunque: Tesla Model X e Fiat Panda Cross, una contro l'altra.

Tesla Model X vs Fiat Panda Cross

La Fiat Panda Cross, però, corre su un terreno amico. La sfida è infatti stata registrata non su strada, ma su un terreno sconnesso e pieno di asperità, dove la Panda Fiat Cross può far leva su caratteristiche congeniali (non da ultimo il passo breve del proprio interasse). Ma è interessante il fatto che la Model X venga a giocarsela anche su un campo ostico, mettendo in luce ciò che sia possibile migliorare per rendere le Tesla auto ancor più complete ed universali rispetto a quello che è l'attuale concept (non certo pensato per l'off-road).

La Tesla innesta la modalità “offroad” di guida e si può partire. Ecco la sfida, challenge dopo challenge:

Una sfida tra tradizione e innovazione, dove il risultato sarà nella realtà molto probabilmente trovato nell'ibridazione tra le due soluzioni per cercare ogni forma e modello utile a dar corpo alla rivoluzione elettrica in ogni ambito. Una sfida che non cerca un vincitore (sarebbe assurdo), ma che in modo divertente mette in luce le caratteristiche di due vetture e due tecnologie agli antipodi.