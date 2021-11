Tesla Model Y, un incidente in modalità Full-Self Driving

La già discussa tecnologia Full-Self Driving messa a punto da Tesla per le sue auto elettriche rischia di finire nuovamente sotto la lente d'ingrandimento, in seguito a un incidente occorso a Brea, cittadina situata nei pressi di Los Angeles: una Model Y con il sistema attivato è stata protagonista di uno schianto.

La tecnologia FSD di Tesla di nuovo sotto osservazione

Il fatto risale alla giornata del 3 novembre, ma i media d'oltreoceano hanno riportato la notizia solo ora. Fortunatamente, nessuno di coloro presenti a bordo è rimasto ferito, ma il veicolo ne è uscito seriamente danneggiato. A comunicarlo la National Highway Traffic Safety Administration, l'agenzia governativa statunitense che fa capo al Dipartimento dei Trasporti e che ha preso in carico la questione in seguito della segnalazione giunta dal proprietario della vettura. Questo un estratto del report in forma tradotta.

Il veicolo era in modalità FSD Beta, ha effettuato una svolta a sinistra ed è finito nella corsia sbagliata, finendo con l'essere urtato da un altro conducente in viaggio sulla corsia vicina. La vettura ha emesso un'allerta a metà della manovra, ho provato a girare il volante per evitare il peggio, ma l'auto ha preso il controllo forzando la direzione e creando una dinamica pericolosa, mettendo tutti a rischio. Ora è seriamente danneggiata sul lato del conducente.

È bene precisare che nonostante il nome attribuito, il sistema Full-Self Driving (proposto in abbonamento) non può essere considerato una tecnologia di guida autonoma a tutti gli effetti: al conducente è chiesto di rimanere costantemente vigile così da assumere il controllo del mezzo in caso di emergenza. In questo specifico caso, almeno stando alla ricostruzione fornita dal diretto interessato, è stato impossibile farlo. Le richieste di chiarimenti inoltrate a Tesla non hanno fin qui ottenuto alcuna risposta.