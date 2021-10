Tesla e Full Self-Driving: problemi con l'aggiornamento, ritirato

Meno di 24 ore: tanto è rimasto disponibile l'ultimo aggiornamento del software in versione beta rilasciato da Tesla per il sistema Full Self-Driving di assistenza alla guida, messo a disposizione delle sue vetture (su Reddit l'elenco completo delle novità introdotte). L'update 10.3 è stato ritirato nel fine settimana, ripristinando la release precedente 10.2.

Il motivo del rollback è da ricercare nella comparsa di problemi segnalati dai possessori delle vetture. Tra questi, l'emissione di falsi avvisi relativi a potenziali collisioni con altri mezzi (Forward Collision Warnings). Sulla questione è intervento anche il numero uno Elon Musk, come sempre con un post via Twitter.

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.

Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta.

— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021