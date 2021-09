Impossibile distruggere le criptovalute, parola di Elon Musk

Sul palco della Code Conference di Beverly Hills, dopo Satya Nadella che ha svelato dettagli inediti sulla mancata acquisizione di TikTok da parte di Microsoft, è salito anche Elon Musk, di recente intervenuto anche alla Italian Tech Week. Il compito di intervistarlo è stato affidato alla giornalista Kara Swisher. Tra i molti temi affrontati, neanche a dirlo, quello riguardante le criptovalute.

Elon Musk sulle criptovalute, dal palco della Code Conference

Swisher ha definito il suo interlocutore come il messia delle crypto, ma il numero uno di Tesla e SpaceX si è detto non un grande esperto della materia. Appellativi a parte, gli è stato chiesto in che modo gli interventi di governi e autorità possano mettere i bastoni tra le ruote alla circolazione e alla crescita di asset come Bitcoin e Dogecoin, tanto per citare i suoi preferiti: la risposta non lascia spazio a interpretazioni.

Direi che non dovrebbero far nulla. Cosa pensi possano fare i governi? È impossibile distruggere le crypto, ma di certo possono “rallentarle”.

Musk non risparmia qualche stoccata nemmeno alla Cina, in relazione a quanto avvenuto di recente nella capitale Pechino, dove è stata presa la decisione di imporre un ban a tutte le attività inerenti le criptovalute.

Una questione complessa, che chiama in causa gli exchange delegati alle operazioni di trading, le loro responsabilità nel prevenire abusi e il tema della sostenibilità ambientale, considerando l'enorme consumo di energia necessario per mantenere operativa l'infrastruttura decentralizzata di questi asset.