Tesla vuole lanciare un'app per Apple Watch

In un futuro che si spera non sia troppo lontano, i proprietari di una Tesla potranno presto controllare la propria auto utilizzando un Apple Watch, mediante un’app ufficiale e dedicata.

Tesla: in arrivo un’app per Apple Watch

A rendere nota la buona nuova è stato Elon Musk in persona su X. In risposta a una domanda sulla possibilità che Tesla aggiunga l’integrazione con Apple Watch, Musk ha infatti risposto con un emblematico e quantomai deciso “Sure” che non lascia spazio a molti dubbi.

Resta da capire quando, di preciso, Tesla porterà avanti questa integrazione, visto e considerando che fino a questo momento l’azienda non aveva mai riferito un progetto legato ad Apple Watch.

Volendo fare qualche supposizione non troppo azzardata e verosimile, l’app Tesla per Apple Watch potrebbe consentire ai proprietari delle auto di sbloccare il proprio veicolo e fare cose come precondizionare l’abitacolo, abilitare e disabilitare la modalità Sentinella e avviare a distanza la propria auto, tutto direttamente agendo da polso, ma per il momento Elon Musk non ha fatto sapere cosa, precisamente, bisogna aspettarsi da questa nuova app.

Da tenere presente che un’app Tesla è attesa da molto tempo. Attualmente vi sono soluzioni di terze parti che consentono il controllo delle auto sull’Apple Watch, ma l’integrazione non è totale.

Recentemente, poi, i proprietari di Tesla hanno anche chiesto all’azienda di implementare le attività live su iOS per tenere più facilmente traccia dell’avanzamento della ricarica della propria auto, ma non è chiaro e se e quando questa feature verrà effettivamente resa disponibile.