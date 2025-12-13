Tether offre 1,1 miliardi per acquisire la Juventus (update)

Dopo aver raggiunto l’11,527% del capitale sociale e ottenuto un posto nel consiglio di amministrazione con Francesco Garino, Tether ha deciso di puntare al “colpo grosso”. Ieri sera, la società guidata da Paolo Ardoino ha presentato un’offerta vincolante non sollecitata per l’acquisto di tutte le azioni di Exor, pari al 65,4% del capitale sociale della Juventus. Il prezzo totale è quindi circa 1,1 miliardi di euro.

Tether promette un miliardo di investimenti

Tether è l’azienda che opera nel mercato delle criptovalute con l’omonima stablecoin (USDT) ancorata al dollaro. Attualmente ha una capitalizzazione di mercato di circa 186 miliardi di dollari, mentre Tether ha una valutazione di circa 500 miliardi di dollari. Il 15 febbraio ha acquisito una quota del 5,01% della Juventus, successivamente aumentata fino all’attuale 11,527%, diventando il secondo azionista.

Tether ha comunicato ieri sera l’offerta per l’acquisto dell’intera quota detenuta da Exor (65,4%). Il prezzo è 2,66 euro per azione (un premio del 21% rispetto ai 2,19 euro di ieri sera) equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Per le quote restanti verrà promossa un’offerta pubblica di acquisto. L’azienda intende inoltre mettere a disposizione risorse finanziarie per un miliardo di euro con l’obiettivo di rafforzare la prima squadra.

Paolo Ardoino, CEO di Tether e noto tifoso della Juventus, ha dichiarato:

La Juventus ha sempre fatto parte della mia vita. Sono cresciuto con questa squadra. Da ragazzo ho imparato cosa significassero impegno, resilienza e responsabilità, guardando la Juventus affrontare con dignità successi e avversità. Queste lezioni mi sono rimaste impresse a lungo dopo il fischio finale. Il nostro interesse per la Juventus nasce da profonda ammirazione e rispetto. La Juventus è un simbolo di eccellenza italiana con una presenza autenticamente globale, costruita nel corso delle generazioni attraverso il duro lavoro, l’ambizione e la lealtà incrollabile dei suoi tifosi. Questi valori rispecchiano il modo in cui abbiamo costruito Tether, con pazienza, indipendenza e un’attenzione alla resilienza a lungo termine. Tether gode di una solida salute finanziaria e intende supportare la Juventus con un capitale stabile e un orizzonte temporale a lungo termine. Il nostro obiettivo è contribuire positivamente al futuro del club, sostenere le prestazioni sportive ai massimi livelli e aiutare la Juventus a continuare a crescere in modo sostenibile in un panorama sportivo e mediatico globale in rapida evoluzione. Questa proposta è fatta con umiltà e profondo senso di responsabilità nei confronti del club, dei suoi tifosi e della sua tradizione. Crediamo che la storia della Juventus sia ancora tutta da scrivere e che i suoi prossimi capitoli possano essere definiti da forza, continuità e ambizione.

Exor ha comunicato che la Juventus non è in vendita (la risposta doveva arrivare entro il 22 dicembre):

Exor annuncia che il suo Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità una proposta spontanea presentata da Tether Investments per l’acquisizione della totalità delle azioni di Juventus Football Club S.p.A. di proprietà di Exor. Exor ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni di non avere intenzione di vendere alcuna delle sue azioni Juventus a terzi, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tether, con sede a El Salvador. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell’attuazione di una strategia chiara per ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo.

Aggiornamento: John Elkann (CEO di Exor) ha risposto in prima persona con un video pubblicato sul sito della Juventus.