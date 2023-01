That '90s Show: guarda la nuova serie in streaming

Quando la nipote Leia decide di trascorrere l’estate nel Wisconsin, Kitty e Red Forman accolgono una nuova generazione di adolescenti nel loro seminterrato: così ha inizio That ’90s Show, la nuova serie disponibile da oggi in streaming su Netflix. Si tratta a tutti gli effetti di una teen sitcom che propone una tipologia di show parecchio in voga qualche decina di anni fa, fortemente consigliata agli amanti del genere.

Guarda in streaming la nuova serie That ’90s Show

Per la precisione, si tratta dello spin-off di That ’70 Show, produzione trasmessa negli Stati Uniti nel 1998 e arrivata pochi mesi dopo anche in Italia, composta da ben otto stagioni per un totale pari 200 episodi, capace di ottenere un grande successo. Ecco il trailer in lingua originale, mentre ricordiamo che la versione in uscita oggi ha il doppiaggio.

Questi gli interpreti principali del cast di attori: Callie Haverda (nei panni di Leia Forman), Ashley Aufderheide (Gwen Runck), Mace Coronel (Jay Kelso), Maxwell Acee Donovan (Nate Runck), Reyn Doi (Ozzie), Sam Morelos (Nikki), Debra Jo Rupp (Kitty Forman) e Kurtwood Smith (Red Forman). Previsti anche ospiti speciali come Brian Austin Green, Adam Sandler e Abby Lee Miller.

Una curiosità: l’episodio 11 della stagione 19 de I Simpsons, uscito a fine 2008, si intitola proprio That 90’s Show (da noi Lo show degli anni ’90). Si apre con Bart che, in una fredda giornata d’inverno, davanti al caminetto apre accidentalmente una scatola contenente la laurea di Marge.

