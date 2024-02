The Boys 4: ecco la data di uscita della nuova stagione

Fan di The Boys, avete una data da cerchiare in rosso sul calendario: è il 13 giugno 2024, giorno in cui uscirà la stagione 4 della serie. E, per ingannare l’attesa, potete cimentarvi fin da subito in un doveroso ripasso con una maratona su Prime Video (gratis con l’abbonamento Amazon Prime).

La stagione 4 di The Boys arriverà a giugno

Pluripremiata e sfacciatamente irriverente, è una delle più amate dal pubblico tra quelle arrivate sul piccolo schermo negli ultimi anni. Abbiamo già anche il trailer in italiano (qui sotto) e la breve sinossi condivisa dalla piattaforma per entrare nel mood giusto.

Il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e nelle mani muscolose di Patriota, che consolida il proprio potere. A Butcher restano solo pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca, e gli altri Boys sono stufi delle sue bugie. La posta in gioco è più alta che mai, e devono trovare un modo per collaborare e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Per quanto riguarda il cast di attori, è confermato il ritorno di tutti i suoi protagonisti principali: da Karl Urban nei panni di William Butcher a Jack Quaid in quelli di Hughie Campbell solo per citarne due. Non mancheranno inoltre le new entry: Susan Heyward interpreterà Sister Sage, Valorie Curry sarà invece Firecracker.

Online sono già trapelati anche i titoli degli otto episodi che comporranno la stagione 4 di The Boys, ma qui non ve li anticiperemo. Usate i vostri superpoteri e non sarà difficile trovarli. Intanto, via allo streaming su Prime Video delle prime tre: con l’abbonamento Prime è gratis (se non l’hai ancora fatto, inizia la prova di 30 giorni senza spese).