The Crew 2 per PS4: MEGA sconto del 40% su Amazon

Se sei alla ricerca di un’esperienza di gioco mozzafiato e avvincente, The Crew 2 è ciò che fa per te. Questo eccezionale capitolo del franchise ti offre l’opportunità di immergerti nell’incredibile Motornation, un vasto open-world dedicato agli sport motoristici americani. Oggi, su Amazon, puoi portartelo a casa con un mega sconto del 40%, acquistandolo così al prezzo speciale di soli 24,39 euro, anziché 40,66 euro.

The Crew 2 per PS4: un affare che non puoi perdere su Amazon

Con quattro discipline motoristiche uniche – Corsa su strada, Off-Road, Pro Racing e Freestyle – The Crew 2 ti consente di esplorare liberamente le strade, il cielo e il mare degli Stati Uniti. Scegli tra un’ampia gamma di veicoli, dalle potenti auto alle veloci moto, dalle agili navi agli avveniristici aerei, e goditi un’esperienza di gioco senza precedenti.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di The Crew 2 è la capacità di passare senza soluzione di continuità da un veicolo all’altro. Con un semplice click, puoi trasformare la tua corsa su strada in un volo epico sopra le Montagne Rocciose o in una navigazione emozionante lungo la costa dell’Oceano Pacifico. L’innovativo Fast Fav feature ti permette di sperimentare la varietà e l’adrenalina degli sport motoristici senza interruzioni.

Il mondo aperto di The Crew 2 è un’autentica oasi di divertimento senza limiti. Esplora le strade di New York, sfida il Grand Canyon in off-road, solca le onde con la tua powerboat e compi acrobazie aeree sopra le Montagne Rocciose. Ogni disciplina ha il suo quartier generale, ricco di veicoli da scoprire, culture da esplorare e competizioni da vincere.

La condivisione è al centro di questa esperienza di gioco. Ogni tua impresa, ogni record infranto o momento spettacolare vissuto viene automaticamente trasformato in una sfida per gli altri giocatori. Il mondo di The Crew 2 è sempre connesso, offrendo un terreno di gioco dinamico e ricco di opportunità per mostrare il meglio di te stesso.

Cogli l’occasione oggi e approfitta del super sconto del 40% su Amazon per portare a casa The Crew 2. Immergiti nella Motornation e preparati a vivere un’esperienza motoristica senza precedenti, al prezzo speciale di soli 24,39 euro.

