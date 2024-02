The Crew Motorfest è il Gioco di Corse DEFINITIVO (ed è in SCONTO del -47%!)

Sei un appassionato di giochi di corse? Il nuovissimo The Crew Motorfest ha praticamente tutti i mezzi, dalle auto alle due ruote! In questo momento, è scontato nella sua versione “Limited Edition” per PS5. Grazie al ribasso del 47% arriva infatti a costare solo 39,99€ anziché gli originali 74,92€.

The Crew Motorfest: tutte le caratteristiche

In The Crew Motorfest potrai partecipare a una serie di attività diverse, che spaziano dalle classiche gare a eventi tematici e sfide individuali. Potrai anche competere contro amici online, mettendo alla prova le tue abilità di guida in entusiasmanti competizioni multiplayer. Immergiti in coinvolgenti campagne tematiche, ognuna dedicata a differenti culture e stili di guida, accompagnate da playlist musicali appositamente selezionate per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Con il Pacchetto Fitted Jungle, potrai mettere in mostra la Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition, un’auto unica creata dall’artista hawaiano Keola Rapozo. Grazie a quest’ultimo personalizzerai il tuo avatar aggiungendo oggetti vanity esclusivi. Completa il tuo look con un pacchetto avatar a tema, per un tocco di stile unico.

Immergiti in un mondo di emozioni esplorando un festival automobilistico senza fine, ricco di attività e sfide sempre nuove. Gareggia contro avversari provenienti da ogni parte del mondo sull’isola di O’ahu, un paradiso hawaiano ricreato con incredibile realismo. Avrai l’opportunità di scegliere tra centinaia di auto leggendarie e personalizzarle per riflettere il tuo stile unico.

Vivi appieno la cultura automobilistica grazie a playlist e campagne a tema dedicate ai vari aspetti del mondo delle auto. Affronta gare adrenaliniche, drifting spettacolari e prove di abilità in un contesto mozzafiato. Che il tuo obbiettivo sia collezionare quante più auto possibili o arrivare sempre primo, The Crew Motorfest ti darà pane per i tuoi denti.

Prendi subito The Crew Motorfest Limited Edition per PS5 a soli 39,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.