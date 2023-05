The Fabelmans di Spielberg: guarda il film in streaming

Candidato a sette premi Oscar, celebrato con riconoscimenti ai Golden Globe e ai David di Donatello, The Fabelmans è ora disponibile per lo streaming su Prime Video, gratis per coloro che hanno un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Scritto e diretto da Steven Spielberg, è un film drammatico autobiografico che il regista dedica alla memoria dei sui genitori, un toccante omaggio alla sua infanzia e alla sua famiglia.

Guarda in streaming The Fabelmans di Spielberg

Fanno parte del casti di attori Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Judd Hirsch, Julia Butters, Gabriel LaBelle e persino il celebre collega David Lynch. Ad accompagnare nei momenti clou della storia è la colonna sonora appositamente composta dallo storico collaboratore John Williams. Di seguito una breve introduzione e il trailer ufficiale pubblicato nei mesi scorsi, all’arrivo della pellicola nelle sale italiane.

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi.

L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha assegnato alla pellicola un voto medio pari a 92% da parte della critica e a 83% dal pubblico. Dalla durata pari a 2 ore e 31 minuti, è un’esperienza cinematografica da vivere, una delle più recenti migliori espressioni della settima arte.

È possibile vedere The Fabelmans in streaming gratis se si dispone di un ad Amazon Prime attivo, lo stesso impiegato per approfittare delle spedizioni a costo zero sulle migliaia di offerte proposte dall’e-commerce. Vale anche per i film, le serie TV, gli show e gli eventi sportivi (inclusa la Champions League) presenti nel catalogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.