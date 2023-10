The Game of Web 3.0: come sarà il futuro?

L’arte, l’intrattenimento e tutto quanto afferente alla sfera emotiva delle persone è quanto di più mutevole ci sia nella storia. C’è stato un tempo per emozionarsi sui racconti orali, una per piangere sulle pagine di un romanzo, una per ridere di fronte ad un grande schermo e una per farsi coinvolgere da quella che è la dinamica del gaming. Oggi stiamo per compiere un passo ulteriore, nel quale l’empatia sarà scatenata da un nuovo modo di entrare in contatto con i contenuti, con l’interattività e con le emozioni.

The Game of Web 3.0

Siccome ogni salto di paradigma nel mondo delle comunicazioni ha determinato grandi opportunità per artisti, creativi e tecnici, è venuto il momento di affrontare il discorso relativo al nuovo orizzonte che si para innanzi a noi: “Nuove tecnologie al servizio del business” è il payoff che accompagna l’evento “The Game of Web 3.0” organizzato da Milano School of Management e Smiling per il 19 ottobre alle ore 9.30 presso la Fondazione UNIMI (Viale Ortler 22/4, Milano). L’evento sarà gratuito, ma per potervi accedere occorre registrarsi sull’apposita pagina.

La giornata è pensata per analizzare in modo strutturale l’evoluzione in corso, guardando alla sua parabola proiettata al futuro e per immaginare le ricadute che potrà avere sul presente. Che nuove forme espressive (e comunicative, e informative) si stiano affacciando è infatti cosa ineludibile, ma ben differente è comprenderne in anticipo gli influssi, le ricadute, le necessità.

Aprirà la giornata Daniela Vandone, dean della Milano School of Management, seguita da Mario Benassi al quale spetta l’introduzione relativa alle implicazioni che derivano dalle tecnologie emergenti (“Cos’è il Web 3.0 e perché avrà un impatto sul business e sulle professioni“). A seguire Laura Ripamonti e Antonio Severino sull’analisi del gaming (“che non riguarda solo la z generation“); Lorenzo Montagna (“Quale realtà ci aspetta?”); Lamberto Zollo, Riccardo Rialti, Antonello D’Elia sul tema del marketing 3.0; Luca Solari sulle risorse da costruire. Infine una tavola rotonda (con Massimo Garzulino di Smiling – Blockchain for Brands e Giorgio Guidetti di Web3Mi) ed i laboratori conclusivi.

La sede di Fondazione UNIMI ospita “The Game of Web 3.0. Nuove tecnologie al servizio del business”: una conferenza organizzata da Milano School of Management in partnership con Smiling – Blockchain for Brands, con workshop tematici e lab sul web 3.0 e il suo impatto su business e professioni, con focus su gaming per aziende, tecnologie immersive, analisi di scenario, impatti e futuro.

Una giornata di grande approfondimento, insomma, per avviare una disamina di alto livello su quella che sarà una precisa forma espressiva che spazia tra AR, VR, MR, spatial computing e le mille sfumature che la creatività potrà trovare attorno a questi nuovi asset tecnologici: in balli ci sono economics, preferenze di consumo, direttrici di sperimentazione e molti temi tecnici tutti da sviscerare. “The game of Web 3.0” è una sfida che aspetta di capire chi saranno i vincitori ed ogni attore del mercato ha la possibilità di candidarsi attraverso idee e, soprattutto, visione.

Per partecipare è sufficiente iscriversi qui e riservare il proprio posto tra gli esperti chiamati ad animare i vari panel.