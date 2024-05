The Generi: come vedere la serie tv di Maccio Capatonda in streaming

The Generi è una serie televisiva in otto episodi ideata e interpretata da Maccio Capatonda al fianco di Alvaro Vitali. La serie del comico abruzzese riesce nell’intento di smontare i luoghi comuni dei generi più amati dal pubblico televisivo, tra cui horror, commedie sexy, thriller, western, noir, fantasy e film in costume.

Come vedere la serie The Generi di Maccio Capatonda in streaming

La visione in streaming della serie tv The Generi richiede l’attivazione del pass Entertainment di NOW. Con le nuove offerte, il piano di 12 mesi è disponibile a 6,99 euro al mese. Se non si vuole il vincolo di 12 mesi, si può optare per la sottoscrizione mensile, il cui costo è di 8,99 euro al mese. Se invece si ha la passione anche per i film, l’accoppiata pass Cinema + Entertainment è in offerta a 9,99 euro al mese per 12 mesi, o 11,99 euro al mese.

Prodotta nel 2018, The Generi è un autentico gioiellino per tutti i fan di Maccio Capatonda e gli appassionati di serie dissacranti. Nel cast rientra anche un sorprendente Alvaro Vitali (immagine di copertina), indiscusso protagonista della commedia sexy che ha imperversato tra gli anni Settanta e Ottanta.

