The Good Mothers in streaming, guarda adesso la prima stagione

Vuoi guardare la prima stagione di The Good Mothers, la serie italo-britannica pluripremiata a Berlino che racconta le storie vere di donne che hanno combattuto la ‘Ndrangheta? Ti basta avere un abbonamento a Disney+, la piattaforma di streaming che offre un vasto catalogo di film, serie, documentari e animazione per tutta la famiglia.

Se non sei ancora iscritto, puoi approfittare dell’offerta speciale che ti regala due mesi gratis se scegli l’abbonamento annuale. Così potrai goderti The Good Mothers e tanti altri contenuti originali e di qualità.

The Good Mothers in streaming: quante puntate e di cosa parla

The Good Mothers è una serie in sei episodi basata sull’omonimo libro del giornalista britannico Alex Perry, che ha ricostruito le vicende di tre donne calabresi che hanno deciso di collaborare con la giustizia per sfuggire alla violenza e all’oppressione della mafia.

Le protagoniste sono Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), Giuseppina Pesce (Valentina Bellè) e Concetta Cacciola (Simona Distefano), che si trovano ad affrontare minacce, tradimenti e sacrifici per salvare se stesse e i loro figli. Ad aiutarle c’è la magistrata Anna Colace (Barbara Chichiarelli), che elabora una nuova strategia per indebolire le cosche coinvolgendo le donne nel processo penale. La serie è diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso e vanta una sceneggiatura firmata da Stephen Butchard, vincitore del BAFTA.

The Good Mothers promette di essere una serie drammatica e avvincente, che mette in luce il coraggio e la determinazione di queste eroine moderne, ma anche le difficoltà e le contraddizioni che devono affrontare nel loro percorso di liberazione. La serie offre anche uno spaccato della realtà della ‘Ndrangheta, una delle organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo.

Uno show da non perdere, che serve a conoscere meglio certi risvolti del nostro Paese e a rendere omaggio a queste donne che si sono ribellate al suo giogo. Guardalo adesso su Disney+ approfittando dell‘ offerta speciale che ti regala due mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.