The Last of Us 2 a 9 euro: da pazzi non comprarlo

Capolavoro assoluto, The Last of Us 2 è in vendita su Amazon a soli 9,99 euro nella sua versione PS4, con spedizione gratuita per gli abbonati Prime. Meglio approfittarne prima che vada esaurito. In questo momento è possibile approfittare di uno sconto del 66% sul prezzo di listino.

L’affare del giorno: The Last of Us 2 (PS4) a 9,99 euro

Sviluppato dalla software house Naughty Dog, racconta la seconda parte del viaggio di Joel ed Ellie a cui, di recente, si è ispirata anche la celebre serie TV acclamata da pubblico e critica. Si tratta dell’edizione Standard su disco fisico, in italiano. Altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il rating 18+ lo rende adatto a un pubblico di soli adulti. L’aggregatore di recensioni Metacritic ha assegnato a The Last of Us 2 su PlayStation 4 un voto medio pari a 93/100, a testimonianza dell’assoluta qualità della produzione, sia dal punto di vista del gameplay che per quanto storia e sistema di controllo. Oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 9,99 euro invece di 29,27 euro come da listino.

Ovviamente, per chi ancora non l’ha fatto, il consiglio è quello di giocare prima il primo capitolo, anch’esso oggi proposto in sconto su Amazon nella sua versione rimasterizzata.

Aggiornamento: come previsto, l’articolo è andato ben presto sold out.

