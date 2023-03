The Last of Us, episodio 8: guardalo in streaming

Siamo ormai giunti al penultimo appuntamento con The Last of Us: l’episodio 8 della prima stagione è disponibile per lo streaming in esclusiva su NOW nella sua versione in lingua originale. Si intitola When we are in need e racconta un’altra tappa del difficoltoso viaggio che vede protagonisti Joel ed Ellie attraverso gli Stati Uniti sconvolti da una pandemia.

Guarda in streaming The Last of Us, episodio 8

Si tratta senza alcun dubbio della serie più seguita e acclamata di questo inizio 2023, capace di tenere incollati al televisore milioni di spettatori in tutto il mondo e già rinnovata per una seconda stagione. Per evitare il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler, non anticipiamo alcun dettaglio a proposito della trama, ricordando che è ispirata a quella dell’omonimo videogioco. Di seguito proponiamo un fotogramma di quanto accadrà, estratto dal trailer pubblicato sul canale ufficiale YouTube di HBO Max: sappiamo per certo che qualcosa andrà a fuoco, ma di cosa si tratta?

Come ormai di routine, fa il suo debutto oggi per lo streaming su NOW anche l’episodio 7 con doppiaggio in italiano, consigliato a chi ha poca dimestichezza con l’inglese e con i sottotitoli.

