The Last of Us: guarda in streaming il secondo episodio

Il secondo episodio di The Last of Us è disponibile da oggi in esclusiva su Sky, per proseguire il viaggio di Joel ed Ellie nel mondo post-apocalittico sconvolto dalla pandemia innescata dal fungo Cordyceps. Si intitola semplicemente “Infected” e il nome è già un programma. Disponibile in lingua originale e con sottotitoli in italiano, lo puoi guardare in streaming su NOW.

Il secondo episodio di The Last of Us: uscita e streaming

Chi ha avuto modo di vedere il primo, uscito la scorsa settimana, non può che riconoscere la qualità di una produzione che si candida di diritto a fare incetta di premi e riconoscimenti. Realizzato sulla solida base narrativa dell’omonima serie videoludica, ne riprende personaggi e ambientazione, aggiungendo però qualche elemento inedito, in modo coerente. Per stuzzicare l’appetito, proponiamo la visione di uno speciale (rigorosamente senza spoiler) in cui attori e creatori raccontano la genesi del progetto.

Ricordiamo infine che, sempre oggi, ha fatto il suo debutto sulla piattaforma Sky la versione del primo episodio con doppiaggio in italiano. Dal titolo “Quando sei perso nell’oscurità”, apre la serie.

La durata del secondo episodio di The Last of Us è inferiore rispetto a quella del primo: 50 minuti contro 77 minuti. Dopo aver messo un piede nella storia e conosciuto i personaggi, a partire proprio da Joel ed Ellie, si è pronti per seguirne le vicende, legate a doppio filo a quelle del videogioco a cui è ispirata la serie.

