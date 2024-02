The Marvels arriva su Disney+: abbonati con 2 mesi GRATIS

Finalmente The Marvels è approdato sul catalogo di Disney+. Grazie a questa piattaforma di streaming live e on demand hai accesso a tantissimi contenuti esclusivi come questo. Cosa stai aspettando? Se ancora non lo hai fatto, abbonati subito per ricevere 2 mesi gratis in regalo. Infatti, attivando adesso l’abbonamento annuale ottieni l’accesso per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Davvero niente male. Si tratta di un risparmio pazzesco.

Stiamo parlando di una delle piattaforme più esclusive sul mercato. Molti dei suoi contenuti sono accessibili solo dal suo ricco catalogo. Disney+ è la casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic.

The Marvels: scopri in anteprima la trama e il cast

The Marvels ti sta aspettando su Disney+. Questo film, tanto atteso dal suo pubblico e acclamato dalla critica mondiale, promette forti emozioni con tanta avventura e azione senza esclusione di colpi. Dai un'occhiata alla trama ufficiale:

Carol Danvers (Captain Marvel) si reimpossessa della propria identità sottratta dai tirannici Kree e si vendica dell’Intelligenza Suprema. Ne nascono, però, conseguenze inaspettate: Carol si ritrova sulle sue spalle il peso di un universo destabilizzato. Quando viene incaricata di entrare in un buco nero anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli di una fan accanita di Jersey City, Kamala Khan, conosciuta come Ms. Marvel, e con una lontana nipote, ora astronauta della S.A.B.E.R., Monica Rambeau. Questo trio inedito, “The Marvels”, si allea per salvare l’universo.

La regia è di Nia DaCosta. Invece, tra gli attori principali troviamo: Brie Larson,Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton e Seo-Jun Park.

