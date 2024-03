Il ritorno dell'Atari 400: THE400 Mini è su Amazon

Appassionati di retrogaming, questa è per voi: da oggi THE400 Mini è disponibile su Amazon. Si tratta della riedizione in miniatura dell’Atari 400, l’indimenticabile piattaforma videoludica lanciata alla fine degli anni ’70 e capace di ottenere un grande successo commerciale, segnando un’epoca e l’evoluzione del mercato.

THE400 Mini: il ritorno dell’Atari 400

Non si limita a emulare il sistema originale, ma offre il supporto a tutti gli altri dell’epoca 8-bit, incluso il modello 800XL e la console domestica 5200. È dotata di un’uscita HDMI a risoluzione 720p e non manca la possibilità di impostare diverse modalità video come l’aspect ratio del tempo in 4:3 o pixel perfect, con o senza filtri CRT. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa. Qui sotto un particolare del design.

Ecco l’elenco completo dei 25 giochi inclusi e preinstallati (in ordine alfabetico): Airball, Asteroids, Basketball, BattleZone, Berzerk, Boulder Dash, Bristles, Capture the Flag, Centipede, Crystal Castles, Elektraglide, Encounter!, Flip and Flop, Henry’s House, Hover Bovver, Lee, M.U.L.E., Millipede, Miner 2049er, Missile Command, O’Riley’s Mine, The Seven Cities of Gold, Star Raiders II, Wavy Navy, Yoomp!. Ci sono grandi classici e non mancano nemmeno alcune chicche meno conosciute del catalogo. Inoltre, come riportato nella scheda del prodotto, consente di gioca ai propri titoli personali tramite pendrive USB garantendo la compatibilità con le ROM di dischi, cartucce e cassette.

È possibile acquistare THE400 Mini al prezzo di 129 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita da Amazon. La consegna a domicilio è prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine.

Sono incluse cinque porte USB-A per aggiungere altri controller e giocare in compagnia. È possibile collegare anche una tastiera per PC. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce.