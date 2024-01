TheFork: nuova versione dell'app con IA generativa

TheFork ha annunciato la disponibilità della nuova versione dell’app con design migliorato e soprattutto con funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa. La piattaforma leader per la prenotazione online di ristoranti utilizza la tecnologia per offrire un’esperienza più personalizzata. Grazie all’aggiornamento, l’app è diventata un vero e proprio consulente personale.

Personalizzazione con IA generativa

TheFork (brand di Tripadvisor) è la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa e Australia. Da sempre favorisce le connessioni reali tra i clienti e i circa 55.000 ristoranti partner in 12 paesi. L’app è stata scaricata quasi 40 milioni di volte e permette di leggere oltre 20 milioni di recensioni verificate.

La nuova versione offre un’esperienza più personalizzata grazie all’intelligenza artificiale generativa. Combinando le recensioni e le preferenze degli utenti, l’app mostra suggerimenti più rilevanti, come un vero e proprio consulente. Utilizzando invece valutazioni degli utenti, recensioni e liste dei preferiti viene creata una selezione mensile dinamica dei migliori 10, 50 e 100 ristoranti a livello locale e nazionale.

Infine, la nuova home page garantisce un’esperienza utente più fluida e consiglia i posti migliori in base alle abitudini, preferenze e posizione. Almir Ambeskovic, CEO di TheFork, ha dichiarato: