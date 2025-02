Threads permette di condividere i feed personalizzati

Threads ha introdotto una nuova funzione che permette agli utenti di condividere i propri feed personalizzati. Lo ha annunciato il CEO Mark Zuckerberg.

Threads lancia la condivisione dei feed personalizzati

Per condividere un feed personalizzato, bisogna prima renderlo pubblico. Ecco i passaggi da seguire:

Tenere premuto sul feed che si vuole condividere (dovrebbe trovarsi nel menu in alto);

Selezionare “Modifica feed” dal menu a tendina;

Attivare l’opzione “Pubblico”;

Una volta reso pubblico, il feed personalizzato sarà visibile agli altri utenti in una nuova scheda sul proprio profilo.

Condivisione dei feed tramite link o anteprima

Dallo stesso menu “Modifica feed”, si può anche:

Toccare “Visualizza feed”;

Selezionare l’icona delle virgolette per pubblicare un’anteprima del proprio feed personalizzato;

Oppure scegliere il pulsante “Condividi feed” per inviarlo come link.

Altre novità in arrivo su Threads

La condivisione dei feed non è l’unica novità in cantiere per Threads. Il mese scorso, Meta ha annunciato che la piattaforma introdurrà presto anche la pubblicità. Ad annunciarlo, è stato Adam Mosseri e a quanto pare gli utenti non l’hanno presa proprio benissimo… Ma per Meta la pubblicità è un affare serio, rappresenta oltre il 90% delle sue entrate. Quindi, era solo questione di tempo prima che gli annunci pubblicitari arrivassero anche su Threads.

Mosseri comunque ha cercato di rassicurare gli utenti, con la promessa che gli annunci saranno “interessanti quanto i contenuti organici”. Secondo molto utenti le pubblicità hanno rovinato Facebook. Aggiungere gli annunci pubblicitari a Threads potrebbe degradare l’esperienza dell’utente nello stesso modo. Alcuni hanno persino minacciato di abbandonare la piattaforma.