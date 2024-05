Threads consentirà di gestire chi può commentare i post

Threads, la piattaforma social in rapida crescita di Meta, sta per lanciare una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di avere un maggiore controllo su chi può commentare i loro post all’interno della piattaforma. Questa opzione si aggiunge alla possibilità già esistente di limitare chi può rispondere ai messaggi.

La funzione di citazione e le opzioni di restrizione

La nuova funzione di Threads consentirà agli utenti di limitare anche l’uso della funzione di citazione per commentare i loro messaggi. La funzionalità, simile a quella di X, permette alle persone di aggiungere rapidamente il proprio commento sopra un altro messaggio.

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha annunciato l’opzione di restrizione delle citazioni, ora disponibile per tutti gli utenti. Questa funzione offre tre opzioni per chi può citare i post: tutti su Threads, solo le persone seguite dall’utente o nessuno.

Mosseri ha espresso la speranza che questa nuova funzione possa contribuire a rendere Threads un luogo migliore e a dare alle persone un maggiore controllo sulla loro esperienza all’interno della piattaforma. Sia il controllo delle citazioni che quello delle risposte possono essere impostati per ogni singolo post, consentendo agli utenti di aprire alcuni post e limitarne altri a seconda delle loro preferenze.

Il confronto con X

È importante notare che questa funzione non impedisce alle persone di fare uno screenshot del post e di condividerlo come immagine. Tuttavia, la condivisione tramite screenshot significa che il post originale non riceve notifiche sul post stesso e sulle sue risposte, il che può avere risvolti positivi o negativi a seconda della reazione suscitata dal post originale.

A differenza di Threads, X consente agli utenti di limitare chi può rispondere ai loro tweet, ma non offre un’opzione per limitare chi può citarli.

L’introduzione di questa nuova funzione di controllo dei commenti si inserisce nel percorso di Threads verso una maggiore personalizzazione e una migliore esperienza utente. Con il continuo sviluppo e l’aggiunta di nuove opzioni, Threads si sta affermando come una piattaforma social in grado di offrire agli utenti un ambiente positivo e controllato per condividere i propri pensieri e interagire con gli altri.