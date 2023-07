Threads su PC con Windows Subsystem for Android

Threads ha superato i 100 milioni di utenti in meno di una settimana. L’accesso al nuovo servizio è possibile unicamente tramite app, ma grazie alla funzionalità Windows Subsystem for Android (WSA) può essere installata anche su Windows 11. Microsoft ha recentemente rilasciato una nuova versione del WSA.

Threads su Windows 11 con WSA

Come è noto, il Windows Subsystem for Android permette di installare su Windows 11 le app presenti su Amazon Appstore, sfruttando la virtualizzazione. Se il computer soddisfa i requisiti minimi è possibile scaricare Amazon Appstore (che installa anche il WSA) dal Microsoft Store, dopo aver attivato la “piattaforma macchina virtuale” nelle funzionalità facoltative del sistema operativo.

L’app Threads non è disponibile sullo store di Amazon, quindi è necessario l’APK. Può essere scaricato da fonti di terze parti affidabili, tra cui APKMirror. È necessaria infine l’app WSATools, presente sul Microsoft Store.

L’utente deve quindi attivare la modalità sviluppatore nelle impostazioni avanzate del Windows Subsystem for Android ed effettuare il sideloading dell’APK di Threads con WSATools. Al primo utilizzo verranno scaricati i tool Android ADB. Seguendo questi passi verrà installata l’app Android di Threads che può essere avviata cliccando sul link aggiunto al menu Start.

A proposito del WSA, Microsoft ha rilasciato la versione 2306.40000.1.0 che include diversi miglioramenti, tra cui il file system EXT4 per dischi in sola lettura, il supporto drag&drop per un numero maggiore di file e nuovi pulsanti per il picture-in-picture. Il kernel Linux è stato aggiornato alla versione 5.15.104 e sono state incluse le ultime patch di sicurezza di Android 13. Amazon ha comunicato che Appstore è disponibile per tutti gli sviluppatori.