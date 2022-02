Thunderbird Import per Mac in offerta con codice sconto

Thunderbird è una piattaforma gratuita e open source sviluppata da Mozilla per aiutare gli utenti a gestire in un unico posto e-mail, notizie, chat e gruppi di discussione. Non si tratta di un client, ma una sorta di “hub” in cui si concentrano le nostre attività in rete. Molto utile – e molto apprezzata – è la funzione legata alle e-mail, che possono essere gestite direttamente dall’applicazione. Ma come fare per importare oppure convertire i dati delle proprie caselle di posta (Gmail, Apple Mail e altri) per sfruttarne le potenzialità all’interno di Thunderbird? Esistono diversi metodi, ma la maggior parte sono piuttosto macchinosi. Il modo più semplice e veloce è quello di affidarsi a programmi di terze parti: un esempio è Thunderbird Import Wizard, sviluppato da SysTools, ricco di utili funzionalità per trasferire tutto il necessario. Se sei un utente Mac, potrai risparmiare il 10% sull’acquisto inserendo in fase di acquisto a questo link lo speciale coupon “UPDATE10OFF”.

Thunderbird Import Wizard: cosa può fare?

Sono diverse le funzionalità di questo pratico tool: ecco una panoramica delle principali.

Importa file MBOX, EML, EMLX, Maildir in blocco su Thunderbird

in blocco su Thunderbird Sposta il tuo profilo (e relativi dati) Thunderbird da un computer a un altro

Supporta file MBOX di Thunderbird, Apple Mail, Gmail e tutti i client principali

Importa e-mail con qualsiasi tipologia di allegato

Importa file singoli o in blocco utilizzando “Aggiungi file” oppure “Aggiungi cartella”

Opzione filtro data per trasferire una certa selezione di e-mail

per trasferire una certa selezione di e-mail Funzionalità per mantenere la struttura originale delle cartelle

Conservazione completa dei metadati dopo l’aggiunta a Thunderbird

I file con estensione “MBOX” (ovvero “Mailbox”) servono per archiviare i messaggi di posta elettronica, affinché possano essere importati in programmi come Thunderbird. La procedura è molto semplice e intuitiva e non dovrai fare nulla: ci penserà Thunderbird Import Wizard a svolgere tutte le operazioni necessarie. Puoi acquistare questo ottimo programma di casa Systool a 29 euro (Full Version) cliccando questo link, mentre se sei un utente Mac e vuoi risparmiare il 10% aggiungi al carrello il coupon “UPDATE10OFF” (è valido fino al 27 febbraio!).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.