Ti bastano meno di 80€ per avere un monitor portatile da 15,6”

Il tuo lavoro ti porta a dover avere un monitor aggiuntivo? Quando sei in viaggio vorresti lavorare, guardare un film o giocare su uno schermo che non ti costringa a sforzare la vista? Tra le offerte di oggi c’è anche quella sul monitor portatile Yodoit 15,6″: applicando il buono di 20€ su Amazon lo potrai avere a soli 79,99€. Un prezzo favoloso per poterti portare nello zaino uno schermo con un display Full HD da usare con tutti i dispositivi che vuoi.

3 ragioni per scegliere monitor portatile Yodoit 15,6″

Display Full HD 1920×1080

Design portatile e compatibile

Altoparlanti integrati

Lavora, studia e gioca ovunque con il monitor portatile Yodoit da 15,6”

Il bello di questo monitor portatile Yodoit 15,6″ è che lo puoi davvero portare ovunque e utilizzarlo come meglio credi. Lo puoi collegare al telefono, al tablet, al PC, al notebook e a tutte le console. Io credo sia molto utile anche perché funziona subito dopo averlo acceso e collegato e non richiede particolari configurazioni.

La risoluzione è davvero ottima per avere immagini chiare e nitide con colori vividi grazie al 100% SRGB e al pannello IPS. Inoltre lo puoi usare in posizione orizzontale o verticale e puoi sfruttare la custodia per inclinare al meglio lo schermo così da avere la visuale migliore.

Ideale per chi…

Ha bisogno di un monitor aggiuntivo per lavoro, gioco o intrattenimento mentre è in movimento

Cerca un display con tecnologia avanzata per una visione confortevole e precisa

Vuole una soluzione pratica e compatta per espandere il proprio setup senza complicazioni

Se vuoi farti un regalo o magari hai un compleanno, un anniversario o un evento particolare da festeggiare nei prossimi mesi: sfrutta il coupon di 20€ per avere il monitor portatile Yodoit 15,6″ a soli 79,99€.