Ti sorprende HONOR 400 con luminosità e potenza a prezzo bassissimo

Invece di prendere in considerazione i soliti marchi e i soliti modelli, sii la voce fuori dal coro e scegli HONOR 400 come smartphone nuovo. È un telefono, naturalmente, di spessore e che offre un rapporto qualità/prezzo più che eccellente. Infatti ha una scheda tecnica di tutto rispetto e tra le mani ti mette a disposizione quello di cui sei in cerca tutti i giorni: velocità, comodità e completezza. Lo sconto in corso su Amazon è la tua occasione per acquistarlo: mettilo in carrello a soli 379,90 euro subito.
HONOR 400 è uno smartphone che si presenta con un design elegante, moderno e soprattutto di qualità. Ti accorgi del suo valore sin dalla prima presa in mano grazie ai materiali di ottima rilevanza e all’esperienza che ti offre. È disponibile in colorazione Midnight Black ed ha tutte le carte in regola per stupirti. Anzitutto è uno smartphone che naviga in 5G ed è al passo con i tempi e, poi, ha altre due caratteristiche di nota. Inserisci al suo interno fino a due SIM per una comodità senza precedenti e non ti dimenticare di attivare i pagamenti contactless perché, grazie al modulo NFC, basta avvicinarlo al pos e tac: hai pagato.
HONOR 400 Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB/256GB, 200MP con AI fotografica, 6.55 pollici AMOLED Eye-Care Display 5000nit, 5300 mAh, Snapdragon 7 Gen 3, Android 15, Midnight Black, [Versione italiana]
Se già sei rimasto stupito, sappi che le sue features sono tantissime altre. Lo spettacolo ha inizio sul display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione avanzata. Spicca la luminosità che raggiunge i 5000nit e ti offre colori sgargianti e realistici. Naviga su app, web e goditi streaming così come il gaming senza mai scendere a compromessi. A reggerti il gioco, in tutti i sensi, c’è il processore Snapdragon 7 Gen 3, una forza della natura, che viene abbinato a ben 8GB di RAM e 256GB di memoria. Con sistema Android 15 e Google Play Store hai la totale libertà di esprimerti come più desideri. Da non dimenticare il comparto fotografico arricchito da AI con obiettivo principale da 200MP e la batteria che ti porta al giorno dopo.
HONOR 400 è lo smartphone che hai sempre desiderato. Acquistalo subito su Amazon con lo sconto in corso, portalo a casa con soli 379,90 euro.