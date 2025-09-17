 Ti sorprende HONOR 400 con luminosità e potenza a prezzo bassissimo
Rimanere stupiti dalle prestazioni di HONOR 400 è facilissimo: tra display super luminoso, potenza pura e fotocamera 200MP non ci sono dubbi.
Rimanere stupiti dalle prestazioni di HONOR 400 è facilissimo: tra display super luminoso, potenza pura e fotocamera 200MP non ci sono dubbi.

Invece di prendere in considerazione i soliti marchi e i soliti modelli, sii la voce fuori dal coro e scegli HONOR 400 come smartphone nuovo. È un telefono, naturalmente, di spessore e che offre un rapporto qualità/prezzo più che eccellente. Infatti ha una scheda tecnica di tutto rispetto e tra le mani ti mette a disposizione quello di cui sei in cerca tutti i giorni: velocità, comodità e completezza. Lo sconto in corso su Amazon è la tua occasione per acquistarlo: mettilo in carrello a soli 379,90 euro subito. 

HONOR 400 è uno smartphone che si presenta con un design elegante, moderno e soprattutto di qualità. Ti accorgi del suo valore sin dalla prima presa in mano grazie ai materiali di ottima rilevanza e all’esperienza che ti offre. È disponibile in colorazione Midnight Black ed ha tutte le carte in regola per stupirti. Anzitutto è uno smartphone che naviga in 5G ed è al passo con i tempi e, poi, ha altre due caratteristiche di nota. Inserisci al suo interno fino a due SIM per una comodità senza precedenti e non ti dimenticare di attivare i pagamenti contactless perché, grazie al modulo NFC, basta avvicinarlo al pos e tac: hai pagato.

379,90 399,90€ -5%
Se già sei rimasto stupito, sappi che le sue features sono tantissime altre. Lo spettacolo ha inizio sul display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione avanzata. Spicca la luminosità che raggiunge i 5000nit e ti offre colori sgargianti e realistici. Naviga su app, web e goditi streaming così come il gaming senza mai scendere a compromessi. A reggerti il gioco, in tutti i sensi, c’è il processore Snapdragon 7 Gen 3, una forza della natura, che viene abbinato a ben 8GB di RAM e 256GB di memoria. Con sistema Android 15 e Google Play Store hai la totale libertà di esprimerti come più desideri. Da non dimenticare il comparto fotografico arricchito da AI con obiettivo principale da 200MP e la batteria che ti porta al giorno dopo.

HONOR 400 è lo smartphone che hai sempre desiderato. Acquistalo subito su Amazon con lo sconto in corso, portalo a casa con soli 379,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

17 set 2025
