Il gigante nella vendita dei biglietti online Ticketmaster e la sua parent company Live Nation pagheranno una sanzione da 10 milioni di dollari. Il motivo? L’aver assunto un ex dipendente del rivale CrowdSurge con l’obiettivo di sfruttarne le competenze (e le credenziali) per fare irruzione nella sua infrastruttura informatica e comprometterne il business.

I fatti sono stati denunciati nel 2017 dopo la fusione di CrowdSurge con Songkick avvenuta due anni prima. L’ex dipendente responsabile della violazione è stato identificato in Stephen Mead, passato nel 2013 all’organico di Ticketmaster. Insieme all’allora dirigente Zeeshan Zaidi (anch’egli poi licenziato) ha allungato le mani su alcune informazioni riservate di CrowdSurge, incluse le statistiche relative agli artisti gestiti. Riportiamo di seguito in forma tradotta un estratto di quanto si legge nel comunicato sulla vicenda pubblicato nei giorni scorsi dal Dipartimento di Giustizia statunitense.

I dipendenti di Ticketmaster hanno ripetutamente e illegalmente effettuato accesso ai computer di un concorrente, senza autorizzazione e utilizzando password rubate, al fine di raccogliere in modo non consentito informazioni sul suo business. Inoltre, i dipendenti di Ticketmaster hanno sfacciatamente organizzato un summit rivolto a un’intera divisione in cui le password rubate sono state utilizzate per penetrare nei computer della società presa di mira.