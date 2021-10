Ticwatch E3: lo smartwatch che hai sempre desiderato

TicWatch E3 è uno smartwatch senza mezzi termini che una volta che indossi al tuo polso, diventa un vero e proprio alleato. Lo trovi in promozione su Amazon a soli 170,00€ ossia con un ribasso del 15%.

Grazie alle spedizioni rapide e gratuite lo ricevi a casa in men che non si dica ed hai anche la possibilità di pagarlo attraverso finanziamento o con le 5 rate proposte da Amazon stesso, quindi cosa aspetti?

Smartwatch al polso: TicWatch E3 è quello che ci vuole

Ticwatch E3 si presenta come un orologio elegante e ben rifinito. Quando lo indossi al polso sembra quasi un più classico accessorio ma invece cela al suo interno un cuore interamente smart. Disponibile in colorazione nera è perfetto sia per polsi maschili che femminili.

La cassa, come puoi vedere, è tonda ed è più originale e armoniosa rispetto ai modelli che ne montano una quadrata. Al suo interno cela un display ovviamente a colori e ampio che non solo personalizzi come vuoi, ma ti permette di avere una visione perfetta delle informazioni.

Sono presenti numerosi sensori che ti consentono di tenere sotto controllo sia il benessere che lo sport. In più l'intero sistema vale proprio di essere preso in considerazione dal momento che viene supportato da un processore Qualcomm Snapdragon ed è un Wear OS.

Non mancano all'appello il GPS integrato il Google Pay per pagamenti con un solo gesto.

Acquista subito il tuo TicWatch E3 su Amazon a soli 170,00€. Lo paghi come meglio credi e lo ricevi a casa in quattro e quattr'otto grazie ai servizi Prime garantiti su tutto il territorio nazionale.