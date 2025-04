Ticwatch Pro 5 costa meno della metà su Amazon, smartwatch ultra tech

Uno smartwatch che indossi nel quotidiano ed ha una funzione per ogni tua esigenza. Non un modello qualunque ma bensì Ticwatch Pro 5 che è di ultima generazione e ideale sia su polsi maschili che femminili. Con il suo cinturino in silicone si adatta a tutti i movimenti e non è mai di troppo. Se lo vuoi non perdere un secondo perché su Amazon lo paghi meno della metà. A soli 144,41 euro invece di 329,99 euro grazie sia allo sconto del 49% che al coupon da 25€ che spunti con un click.

Ticwatch Pro 5, uno smartwatch da non sottovalutare

È uno dei migliori sul mercato per rapporto qualità/prezzo soprattutto ora che è scontato così tanto. Ticwatch Pro 5 è lo smartwatch di cui non fare a meno specialmente se stavi cercando un prodotto ideale per il quotidiano e che tenga sotto controllo sia la salute che l’attività sportiva. Disponibile in colorazione nera, questo modello non scende a compromessi. Con impermeabilità certificata e chip NFC integrato, puoi usarlo davvero in mille modi diversi. Inoltre lo connetti sia ad Android che iOS attraverso le app dedicate.

Il quadrante rotondo lo fa sembrare un più classico orologio da polso ma in realtà nasconde un display ultra luminoso e colorato che puoi personalizzare completamente. Con un dito scorri nel menù e accedi alle varie impostazioni e ai vari pregi che ha. Ad esempio i sensori tengono sotto controllo il cuore, il sonno e il tempo di recupero. Scegli tra più di 100 modalità per allenarti e ottieni dati precisi con il sistema GPS multiplo. Se tutto questo non basta, goditi ben 80 ore di batteria e la ricarica rapida da 30 minuti.

Con appena 144,42 euro su Amazon, il Ticwatch Pro 5 diventa il tuo smartwatch. Collegati in pagina dove ti aspetta uno sconto così alto da sembrare inverosimile, mi raccomando spunta il coupon.