Tieni al sicuro tutta la famiglia con McAfee Total Protection Family scontato del 60%

La sicurezza informatica è un argomento ormai all’ordine del giorno, ma che molto spesso trascuriamo impegnandoci a fare sempre ben attenzione durante la navigazione. Tuttavia, per quanto si possa essere accorti, il rischio esiste e per questo ti suggeriamo un’ottima offerta su McAfee Total Protection Family, che protegge la privacy tua e della tua famiglia, con uno sconto del 60%.

Offerta McAfee Total Protection Family: caratteristiche

McAfee Total Protection rappresenta la versione più completa del pluripremiato antivirus, condito da numerosi servizi aggiuntivi che garantiscono la massima protezione. Primo tra tutti l’assistente per l’eliminazione dei dati personali, in quanto la semplice cancellazione dei cookies non è sufficiente. La soluzione di McAfee individua tutti i file in cui sono presenti dati sensibili e ti aiuta a cancellarli offrendo la massima sicurezza per la tua privacy. In questo modo sarà possibile eliminare ogni “impronta digitale” tenendo lontani hacker e malintenzionati. La protezione, inoltre, è disponibile per 10 dispositivi ed è compatibile con Windows, MacOS e dispositivi mobili. Da qualsiasi device deciderete di accedere, con un singolo abbonamento tu e la tua famiglia sarete completamente al sicuro.

Non va trascurato neanche il servizio di assistenza, in grado di fornire aiuto sull’utilizzo dell’antivirus ed ottimizzarlo al meglio per la propria rete. Questo permette non solo di avere una protezione più efficace, ma anche un netto miglioramento delle performance. Presente la crittografia AES256, che consente di salvare i file anche in locale, proteggendoli in caso di furto o smarrimento. Chiude un servizio VPN indispensabile per accedere in completa sicurezza alle reti Wi-Fi pubbliche, e ottimo per superare le restrizioni geografiche sui siti inaccessibili. Insomma, una soluzione davvero completa, che offre tutto il necessario per navigare in sicurezza in ogni circostanza.

Grazie allo sconto del 60%, il primo anno può essere acquistato a soli 39,95 euro con un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino, direttamente dal sito McAfee.