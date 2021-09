Tieniti in forma con la bilancia smart Honor Scale 2

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei dispositivi attualmente più apprezzati per la vita quotidiana e, soprattutto, il fitness. Si tratta della bilancia Honor Scale 2, una bilancia intelligente con ben 11 indicatori per la salute corporea, in grado di aiutarti a mantenere il benessere fisico.

Bilancia smart Honor Scale 2: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale seppur estremamente ricercato, con un connubio di metallo e vetro che si adatta a qualsiasi ambiente. Ottimo il display digitale che mostra non solo il peso, ma anche gli altri valori legati alla composizione corporea. Si tratta di 14 indicatori biometrici che analizzano la forma fisica supportati da Huawei TruFit. Quest’ultimo è un algoritmo basato su intelligenza artificiale e librerie dati sviluppato per fornire la maggiore precisione possibile ai dati suggeriti. Inoltre, il nuovo chip riesce ad evidenziare qualsiasi variazione di peso grazie ad una sensibilità di soli 100 grammi. Presente persino il cardiofrequenzimetro che rileva la frequenza cardiaca durante la pesata.

Tra i 14 indicatori troviamo la quantità di acqua nel corpo, l’indice di massa grassa e di massa magra, densità ossea, BMI e BMR. Insomma, una quantità di dati più che sufficiente ad avere un quadro chiare sulla propria condizione fisica. Naturalmente le funzioni non sono limitate alla sola bilancia. Questa è dotata di connessione Bluetooth in modo da associarla, tramite l’applicazione, al proprio dispositivo mobile. L’applicazione è disponibile sia per iOS che per Android ed è in grado di memorizzare fino a 50 diversi profili. Molto interessante il riconoscimento automatico del profilo in uso attraverso la pesata, in grado di distinguere i membri della famiglia in base ai parametri rilevati. In sostanza si tratta di uno strumento decisamente utile, seppur economico, da avere in casa o in palestra.

Grazie ad uno sconto preapplicato del 18%, che si somma ad un coupon di 6 euro attivabile dalla pagina prodotto, la Honor Scale 2 può essere acquistata su Amazon a soli 22,90 euro per un risparmio di ben 12,20 euro sul prezzo di listino.