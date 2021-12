TikTok: l'algoritmo suggerirà altri argomenti

TikTok ha annunciato alcuni cambiamenti per l'algoritmo utilizzato nella pagina For You. L'azienda cinese vuole evitare che gli utenti vedano contenuti dello stesso tipo per troppo tempo o contenuti non adatti a determinate fasce di età. Una simile soluzione verrà introdotta anche da Instagram. Uno degli obblighi previsti dal Digital Services Act è rendere trasparente il funzionamento di questi algoritmi.

TikTok cambia l'algoritmo segreto

Il successo di TikTok (oltre un miliardo di utenti attivi al mese) è dovuto proprio all'algoritmo segreto che sceglie i video da mostrare all'utente nella pagina For You, ovvero un elenco infinito di contenuti che, in alcuni casi, porta ad una vera e propria dipendenza. Gli effetti possono essere devastanti, soprattutto per i più giovani che soffrono di disturbi alimentari o altre patologie.

L'algoritmo di TikTok sfrutta diversi parametri, tra cui like, follow e cronologia di visualizzazione. In seguito alle modifiche, gli utenti vedranno suggerimenti per categorie di contenuti diversi da quelli preferiti e non vedranno mai due video consecutivi dello stesso creatore. L'azienda cinese vuole inoltre ridurre al minimo i suggerimenti per video che non violano le regole del servizio, ma che potrebbero avere effetti negativi su alcuni utenti.

TikTok consentirà inoltre di scegliere parole e hashtag associati a contenuti indesiderati. In questo modo, l'algoritmo escluderà i video dalla pagina For You. Verranno anche migliorati i filtri per bloccare i contenuti non adatti a tutti gli utenti. Non è noto tuttavia quando le novità saranno disponibili.

Da qualche giorno sono stati intanto avviati i test per TikTok Live Studio, un software per Windows che consentirà di trasmettere live streaming da PC.