TikTok: nuove limitazioni per i minori di 18 anni

TikTok ha deciso di proteggere maggiormente gli utenti più giovani che usano la sua piattaforma, seguendo la strada tracciata da Google e Instagram. La software house cinese ha introdotto diverse limitazioni per i minori di 18 anni. Le novità dovrebbero essere sufficienti per evitare l'intervento della varie autorità.

Limiti per messaggi diretti e video

Dal mese di gennaio tutti gli account di utenti con età inferiore a 16 anni sono impostati come privati, quindi solo i follower possono vedere i video. Da aprile 2020 solo gli utenti con età superiore a 16 anni possono inviare e ricevere messaggi diretti. La novità relativa a quest'ultima funzionalità prevede l'impostazione predefinita “Nessuno” per gli utenti con età di 16-17 anni (ma è possibile cambiarla successivamente).

Quando un utente con età inferiore a 16 anni vuole pubblicare un video, TikTok mostra un pop-up in cui deve essere scelto chi può vederlo (follower, amici e nessuno). Dato che gli account di utenti con età di 13-15 anni sono privati, l'opzione “Tutti” è disattivata. Per i minori di 16 anni sono anche disattivate le funzionalità Duet e Stitch.

I download dei video per gli account degli utenti con età inferiore a 16 anni sono bloccati, mentre quelli con età di 16-17 anni dovranno confermare la possibilità di scaricare il video pubblico.

TikTok ha infine introdotto modifiche per le notifiche push. Gli utenti con età di 13-15 anni non riceveranno notifiche dalle ore 21, mentre per quelli con età di 16-17 anni a a partire dalle ore 22 (verranno ripristinate alle ore 8 del giorno dopo). I genitori possono impostare un tempo massimo di utilizzo del social con la funzionalità Screen Time Management.