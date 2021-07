TikTok Resumes, il curriculum vitae diventa un video

Non solo un social network per ragazzini: TikTok vuol essere di più, molto di più, come testimonia l'iniziativa Resumes annunciata oggi. Come si può intuire già dal nome, trasforma il curriculum vitae in un video per sottoporlo all'attenzione delle aziende che hanno posizioni aperte da ricoprire.

Trova lavoro, con un video su TikTik

Al via una fase di test negli Stati Uniti coinvolgendo realtà come Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra e Movers+Shakers. È del tutto probabile che, se i feedback raccolti saranno positivi, la portata del progetto verrà poi estesa ad altri territori. Riportiamo di seguito in forma tradotta il commento di Nick Tran, Global Head of Marketing della piattaforma.

TikTok Resumes è ufficialmente aperto e accetta curriculum video. Siamo onorati di poter collaborare con alcuni dei brand più ammirati al mondo per mettere alla prova questo nuovo sistema offerto a chi cerca lavoro, consentendo di mettere in mostra l'esperienza e le skill in modo autentico e creativo.

But can your TikTok profile land you a job? Create your own video resume with #TikTokResumes and maybe you'll land a gig with one of our partnered brands: https://t.co/T9XaJ79heS pic.twitter.com/hLRZ7VqjG3 — TikTok (@tiktok_us) July 7, 2021

I contenuti condivisi da coloro alla ricerca di un impiego sono aggregati dal tag #TikTokResumes. Maggiori informazioni sul sito tiktokresumes.com messo appositamente online.

Controllato dal colosso cinese ByteDance, il social network si è lasciato alle spalle un anno non semplice, soprattutto per quanto concerne il ban USA invocato dall'amministrazione Trump e poi revocato da Biden. Per quanto concerne l'Italia, la piattaforma è stata a più riprese sotto la lente d'ingrandimento del Garante Privacy che di recente ha imposto l'adozione di nuove misure finalizzate alla tutela degli utenti, in particolare di quelli più giovani che per ragioni anagrafiche non dovrebbero essere in grado di effettuarvi l'accesso.