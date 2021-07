TikTok: intelligenza artificiale in vendita

ByteDance ha aperto pochi giorni fa la divisione BytePlus. Come si può leggere sul sito ufficiale, il suo business principale è la vendita del famoso algoritmo di intelligenza artificiale che viene usato su TikTok per suggerire i video agli utenti. Le aziende di terze parti possono anche acquistare le tecnologie di traduzione automatica e per la creazione degli effetti in tempo reale.

ByteDance vende l'intelligenza artificiale

L'algoritmo dei suggerimenti è il “cuore” di TikTok. Grazie a questa tecnologia, il social network mostra un elenco senza fine di video che causano una sorta di dipendenza tra i giovanissimi. ByteDance aveva spiegato il suo funzionamento circa un anno fa. Il “recommendation system”, utilizzato per il feed For You, mostra video pertinenti in base alle impostazioni iniziali dell'utente (lingua, paese, categorie di interesse) e alle successive interazioni con i contenuti (visualizzazioni, like, commenti e altre).

La tecnologia alla base dell'algoritmo viene ora offerta da BytePlus alle aziende di terze parti. Ovviamente è possibile personalizzare l'algoritmo per le loro app e i loro clienti. La novità rappresenta in realtà una sorpresa perché una legge introdotta in Cina ad agosto 2020 vieta l'esportazione di alcune tecnologie, senza una specifica autorizzazione. In questa categoria potrebbe rientrare anche l'algoritmo di TikTok.

BytePlus offre inoltre le tecnologie di traduzione automatica (testo, voce e immagini), effetti video e tool per l'analisi dei dati. Tra i clienti ci sono Goat, WeGo, Chilibeli, GamesApp, Webuy e Lark. Il Presidente Biden ha revocato il ban per TikTok all'inizio di giugno, dopo aver sospeso la vendita a Oracle e Walmart.