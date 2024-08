TikTok: denuncia per violazione della privacy dei minori

Come previsto a fine giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una denuncia nei confronti di TikTok e la casa madre ByteDance per violazione del Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), la legge che protegge la privacy dei minori. L’azienda cinese consentito la creazione degli account senza il permesso dei genitori.

Mancato rispetto dell’ordine del 2019

La vicenda nasce a febbraio 2019, quando TikTok (all’epoca Musical.ly) aveva accettato di pagare 5,7 milioni di dollari per evitare uno scontro legale. La Federal Trade Commission (FTC) aveva accertato la violazione del COPPA, in quanto l’azienda cinese consente agli utenti con età inferiore a 13 anni di effettuare l’iscrizione al servizio, senza il permesso dei genitori, con la conseguente raccolta dei dati personali.

Nonostante l’accordo extragiudiziale, TikTok non ha rispettato gli impegni. Dal 2019 ad oggi, l’azienda cinese permette ai bambini di creare un account e pubblicare video, senza consenso dei genitori. Anche per gli account creati in Kids Mode, TikTok continua a raccogliere gli indirizzi email e altre informazioni, utilizzate per mostrare inserzioni pubblicitarie personalizzate.

La FTC, che ha lasciato l’indagine al Dipartimento di Giustizia, aggiunge che TikTok permette di aggirare la verifica dell’età attraverso il login con account Google o Instagram. Quando i genitori chiedono di chiudere l’account e cancellare i dati, l’azienda cinese offre una procedura complicata e spesso non onora le richieste.

Il Dipartimento di Giustizia chiede al giudice di emettere un’ingiunzione permanente per impedire future violazioni del COPPA e una sanzione di 51.744 dollari per ogni giorno di violazione. Un portavoce di TikTok ha dichiarato: